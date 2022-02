E Cotrim, funciona e faz falta?

Numa das salas da noite eleitoral da Iniciativa Liberal havia uma equipa técnica a receber os dados oficiais da Administração Interna e informações dos delegados do partido espalhados nas mesas de voto pelo País. Depois juntavam tudo num programa criado pelos próprios e o “algoritmo” da casa, na descrição de um liberal, ia dando as possibilidades de eleição de cada deputado em concreto, a cada momento. E era tudo passado para um quadro eletrónico na sala onde estava a direção do partido.



Quando, já depois da declaração final, um refresh mostrou que o quarto na lista de Lisboa, oitavo da noite e último a entrar, Bernardo Blanco, tinha sido eleito, houve uma explosão de alegria na sala e um enorme abraço: Bernardo ficou esmagado entre Cotrim de Figueiredo, Ricardo Pais Oliveira, vice-presidente do partido, e Rodrigo Saraiva, nº 3 por Lisboa e nessa altura já eleito também.



Foi o enésimo abraço da noite e Cotrim de Figueiredo – descreveu quem estava na fila para mais um – “é um grande abraçador”. Os festejos foram musicais (People Have the Power, de Patti Smith, na banda sonora), vocais (o eterno “o liberalismo funciona e faz falta”) e muito táteis: Cotrim abraçou mesmo largas dezenas de pessoas.