Quem são os governantes que já foram eleitos?

À medida que os resultados das eleições legislativas de 2022 vão sendo divulgados, já é possível perceber quais foram os primeiros deputados eleitos. Entre eles, encontram-se alguns membros do anterior Executivo de António Costa - que, segundo as projeções, se afigura como o vencedor.



Um deles é o anterior ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, cabeça de lista por Aveiro; também foi eleito o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, que liderava a lista socialista de Viana do Castelo.



A ministra da Saúde, Marta Temido, foi eleita pelo círculo eleitoral de Coimbra. O mesmo aconteceu a Alexandra Leitão, ministra da Modernização, que liderou a lista de Santarém.