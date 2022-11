Carla Castro, a candidata que irritou Cotrim

Partiu depois, mas estava no terreno mais cedo: a deputada liberal a quem os amigos chamam “CC” conhece o partido de norte a sul e tem uma rede de apoios na IL que lhe pode dar vantagem na corrida contra Rui Rocha para suceder ao líder João Cotrim Figueiredo.

A disponibilidade para trabalhar, o à-vontade com os temas financeiros e o facto de ser mulher abriram espaço a Carla Castro no gabinete parlamentar da Iniciativa Liberal (IL) quando João Cotrim Figueiredo ainda era deputado único. “Éramos muito poucos, ela tinha disponibilidade e era a única mulher”, conta quem acompanhou os primeiros passos no partido.