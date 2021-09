O primeiro dia do deputado Diogo Pacheco de Amorim. “Se for preciso porrada, lá tem de ser”

À porta da Assembleia da República, no início de tarde da passada terça-feira, 14, Diogo Pacheco de Amorim acendeu um cigarro. Apesar de se ter livrado da Covid-19 há poucas semanas, e de ainda estar a recuperar das mazelas da doença, para a qual não se havia vacinado, aquele cigarro já era um dos muitos que havia fumado nesse dia — tinha, afinal, uma agenda turbulenta pela frente. Aquele seria o seu primeiro dia enquanto deputado do Chega, em substituição do seu presidente, André Ventura, que está em campanha autárquica por todo o país.



"Boa sorte. Qualquer dica ou ajuda que precises, estou ali ao lado", desejou o deputado da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, ao passar apressadamente pela comitiva do Chega. Pacheco de Amorim agradeceu, terminou o seu cigarro e seguiu caminho para tirar a fotografia oficial de deputado. "Muitos parabéns, sr. deputado. E está muito elegante. Parece-me mais magro", elogiou o fotógrafo. "É de ter cortado na bebida", retorquiu, vaidoso e bonacheirão, posando para a fotografia e ajeitando o seu blazer de tweed, padrão tradicionalmente britânico. É um estilo de roupa que lhe denuncia a proveniência: vem de uma família aristocrática, conservadora e monárquica – e é o segundo Diogo Pacheco de Amorim a ser deputado.



O primeiro foi o seu avô homónimo, deputado durante a Primeira República e o Estado Novo. "Considerava-o um velho conservador britânico", relata. Era amigo próximo de António Oliveira Salazar, com quem trocou correspondência durante várias décadas, como a SÁBADO noticiou em Novembro. "O meu avô Diogo era também deputado único e era também o único da oposição. Da oposição de direita, católica. Tenho impressão que é uma fatalidade familiar", afirmou à SÁBADO, no escritório de Ventura, que ocupará durante as próximas semanas.