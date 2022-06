Que partido é melhor patrão?

Quando, a 29 de março, André Ventura comunicou aos serviços da Assembleia da República a lista de funcionários nomeados para o grupo parlamentar do Chega, mal saberia que, um mês depois, dois deles seriam riscados: o chefe de gabinete (Nuno Afonso) e um dos seus assessores políticos mais próximos, Manuel Matias.



Se Matias saiu porque é filho da deputada Rita Matias (expunha o partido a algo que aponta nos outros: a endogamia), a saída de Nuno Afonso não foi explicada.



Seja como for, o Chega nomeou 15 funcionários, e entre eles conta-se um motorista, a ex-deputada do PAN (depois não-inscrita) Cristina Rodrigues e vários assessores jurídicos, políticos e de imprensa.



Não há registo ainda no Diário de República da substituição de Nuno Afonso e Manuel Matias, o que deverá acontecer em breve – a Lei de Organização e Funcionamento dos Serviços da Assembleia da República (n.º 77/88) diz que os grupos parlamentares com mais de dois deputados devem ter um chefe de gabinete.