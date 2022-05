A nova vida de Cristina Rodrigues no Chega

Faz propostas no Chega, fez noitadas no orçamento, perdeu seguidores nas redes sociais e apoios feministas. Começou tudo com simpatia nos corredores.

Na última legislatura, no mesmo corredor da Assembleia da República (AR) cruzavam-se dois vizinhos de gabinete, os deputados André Ventura e Cristina Rodrigues. Vista por membros do gabinete parlamentar do Chega ouvidos pela SÁBADO, a deputada eleita pelo PAN, e que passou a não inscrita, destoava dos restantes vizinhos - Joacine Katar Moreira e Iniciativa Liberal - por ser "a mais simpática". "Sempre tive a mesma postura com as pessoas, dentro ou fora da AR, e independentemente das suas cores partidárias, profissões ou estatuto", garante à SÁBADO Cristina Rodrigues. Em plenário, a deputada votou favoravelmente 40% das propostas do Chega, o que a torna o maior apoio ao partido na anterior legislatura. Hoje, Cristina Rodrigues é assessora jurídica do grupo parlamentar do Chega - e viu a sua vida mudar muito.