Chega pondera expulsar Nuno Afonso da direção

Suspensos pela “lei da rolha” do Chega organizam-se à volta de Nuno Afonso, ex-chefe de gabinete de Ventura. A cúpula vai decidir em reunião se expulsa da direção do partido o fundador.

Em três anos de história do Chega, é a primeira vez que a ala de oposição à liderança de André Ventura começa a ficar definida. Com a exoneração de chefe do Gabinete Parlamentar do Chega, Nuno Afonso tem colhido apoios para liderar uma oposição interna a Ventura entre críticos da atual direção e afetados pela diretiva 3/2020, mais conhecida como Lei da Rolha, que dita a suspensão de quem fale mal do partido na praça pública, inclusive em redes sociais e órgãos de comunicação social. “É evidente que ele vai ser o rosto da oposição, se ele quiser. Nuno Afonso vai agregar todo o descontentamento interno”, afirma José Dias, ex-vice-presidente do Chega e antigo candidato à Câmara Municipal da Amadora, em declarações à SÁBADO.