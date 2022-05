Orçamento: as mais curiosas propostas

É uma das mais enigmáticas propostas entre as 1.500 que os partidos apresentaram para alteração do Orçamento do Estado 2022. Da autoria do Chega, trata-se de uma alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais aditando-lhe um artigo (18º A) com o seguinte título: “Isenção de IRS para famílias monoparentais que tenham 4 filhos ou mais.”