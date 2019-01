O advogado de Rui Pinto explicou que a colaboração do hacker vai ajudar administrações fiscais europeias a "recolher largas somas de dinheiro, multas, penalidades, tudo no interesse do contribuinte europeu".

Rui Pinto, o suspeito de ter revelado os emails do Benfica, é definido pelos seus advogados como "um grande whistleblower [denunciante] europeu". Em entrevista ao Diário de Notícias, um dos seus defensores, William Bourdon, explicou que a extradição de Rui Pinto para Portugal iria impedir a colaboração do hacker com algumas administrações fiscais europeias interessadas.



"Será extremamente paradoxal enviar Rui Pinto para Portugal ao mesmo tempo que ele está em ativa cooperação com o procurador financeiro de França, e em perspetiva de trabalhar com o procurador suíço. Rui Pinto concordou em colaborar. Extraditá-lo seria impedir esta colaboração", defende o advogado.



De acordo com Bourdon, Rui Pinto pode ajudar ao fisco de vários países europeus de "recolher largas somas de dinheiro, multas, penalidades, tudo no interesse do contribuinte europeu". "Acrescento, não há dúvidas que a administração fiscal portuguesa está também interessada", atirou.



Este mais um caso de Whistleblowers que Bourdon pega. No passado, trabalhou com Julian Assange (o fundador do WikiLeaks), Edward Snowden (que revelou o sistema de vigilância em massa da NSA), Hervé Falciani (que denunciou o esquema de evasão fiscal do HSBC Swissleaks) e Antoine Deltour (que mostrou como o Luxemburgo ajudou várias grandes empresas a fugir ao Fisco).



William Bourdon acredita que, no que toca à ofensa de extorsão, será "demonstrada sem dificuldade a inocência" de Rui Pinto. O advogado também frisa que a ofensa relacionada com hacking terá em conta uma série de fatores externos: "Há um equilíbrio que é preciso fazer entre a importância judicial e os seus benefícios para o consumidor europeu, para o pagante de impostos. Este equilíbrio tem de ser considerado, tendo em conta a realidade das ofensas criminais. O facto de a ofensa ser menor - hacking - e eu repito que a ofensa de extorsão é firmemente negada pelo meu cliente, e será demonstrada sem dificuldades a sua inocência."



As ameaças de morte contra Rui Pinto



O hacker português "tem provas de que tem recebido ameaças de morte de que tem sido ameaçado". "E muitas pessoas do undergound tentaram identificá-lo. E capturá-lo e atentar contra a sua integridade. Ele tem noção disso, sim", explica o advogado do hacker português.



Por enquanto, conta o advogado francês, Rui Pinto "está em casa" à espera. "O procurador já pôs um recurso rápido para revogar esta decisão, e portanto nós temos de nos preparar, esperando que a decisão seja confirmada. Consideramos que existem razões fortes para que o pedido de extradição seja rejeitado", disse.