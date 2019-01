A Direção de Serviços de Investigação da Fraude e das Ações Especiais requisitou junto dos advogados que colaboravam com os autores do Football Leaks informações que pudessem confirmar a existência ou não de casos de fuga aos impostos por parte de jogadores e agente de futebol em Portugal. Deste modo, as finanças portuguesas quererão analisar os documentos recolhidos pelo hacker Rui Pinto, detido na Hungria, que seria um dos principais elementos desta plataforma.

Segundo o Diário de Notícias, o pedido foi feito por email no final de 2016 e os serviços diziam estar empenhados " a determinar a real situação fiscal" de entidades que "talvez estejam a prejudicar o estado. Deste modo, pedia-se acesso a quaisquer documentos que pudesse ajudar na investigação pelo apuramento da "verdade" e pelo combate à "evasão e fraude fiscal".

Rui Pinto foi detido no âmbito de uma queixa por alegada tentativa de extorsão à Doyen – a queixa do fundo internacional levou à emissão de uma mandado de captura e à detenção do pirata informático em Budapeste, onde ficou em prisão domiciliária. Um dos advogados do português, William Bourdon, considera que os documentos apreendidos "só pode ser usados por Portugal se são precisamente, e sem sombra de dúvida, ligados a queixas que estão na base do mandado".

Os advogados do hacker sempre negaram qualquer relação, mas as autoridades suspeitam que Rui Pinto possa estar na origem do processo e-Toupeira e no caso dos emails sobre alegados casos de corrupção no Benfica divulgados pelo FC Porto.