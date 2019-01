Rui Pinto, suspeito de ter divulgado os emails do Benfica, é defendido por William Bourdon - considerado o advogado mais influente de França. Até Costa já terá recebido uma carta sua.

Rui Pinto, o suspeito de ter revelado os emails do Benfica, é definido pelos seus advogados como "um grande whistleblower [denunciante] europeu". Um dos seus defensores, William Bourdon, dedica a sua vida a estes casos: trabalhou com Julian Assange (o fundador do WikiLeaks), Edward Snowden (que revelou o sistema de vigilância em massa da NSA), Hervé Falciani (que denunciou o esquema de evasão fiscal do HSBC Swissleaks) e Antoine Deltour (que mostrou como o Luxemburgo ajudou várias grandes empresas a fugir ao Fisco).



À lista de Bourdon, junta-se agora Rui Pedro Gonçalves Pinto, e o advogado promete lutar contra a sua extradição para Portugal. Mas quem é William Bourdon? Em 2018, encimou a lista dos advogados mais influentes de França da revista GQ. Exerce desde 1979 e especializou-se em direito penal. Entre outros domínios, destaca o direito da comunicação e de imprensa na sua página pessoal. Lidera o Gabinete Bourdon e Associados.





Rui Pinto, o hacker que roubou os segredos do futebol Rui Pinto é o suspeito de ter roubado a correspondência electrónica privada do Benfica, que foi divulgada na Internet. Aos 23 anos foi apanhado depois de desviar 270 mil euros de um banco nas ilhas Caimão. - Portugal , Sábado.

Novos emails do Benfica revelados O blog Mercado de Benfica disponibilizou esta sexta-feira uma nova caixa de correio, desta vez, de Miguel Moreira, CFO da SAD do Benfica. Esta nova revelação surge após detenção de Rui Pinto, um hacker que já admitiu estar ligado ao Football Leaks e que a Polícia Judiciária (PJ) acredita ser o mesmo por detrás das fugas de informação do Benfica.

Mas nem só de liberdades civis, como indica a imprensa francesa, se compõe o seu currículo. Em 2005, tomou uma decisão que diz lamentar: defendeu Motassim Bilal "Hannibal" Kadhafi, filho do ditador líbio, de uma acusação de violência doméstica. Em Outubro de 2018, foi questionado por que razão aceitou. "Poderia responder: ‘Todo o mundo tem direito à defesa’. Mas não vale, porque nem todos os advogados têm que defender o mundo inteiro. Foi há 15 anos. Pediram-me para defender o filho de Kadhafi, não num tema político mas privado. Mas, devido à instrumentalização contra mim que facilitou, lamento tê-lo aceitado", disse.Em 1998, Bourdon tornou-se célebre por ter representado as famílias franco-chilenas num processo contra o general Augusto Pinochet, ditador do Chile acusado de várias violações dos direitos humanos. Também representou grupos contra sérvios acusados de crimes de guerra.Além da atividade profissional, o advogado criou uma organização que se destina a defender as vítimas de crimes económicos, a Sherpa. Presidiu-a até 2017. Agora dirige a Plataforma para proteger denunciantes em África, a PPLAAF. Entre 1995 e 2000, Bourdon também foi secretário da Federação Internacional dos Direitos Humanos.É ainda membro da The Signals Network, uma fundação franco-americana que se destina a apoiar os whistleblowers. "The Signals Network destina-se a promover o interesse público ao encorajar a transparência, responsabilização, divulgação e denúncias", lê-se no site. A Signals também prestará apoio a Rui Pinto.Em entrevista à Euronews dada em 2016, William Bourdon defendeu os casos semelhantes ao de Rui Pinto como fulcrais. "Estes whistleblowers são essenciais para a democracia e também desempenham um papel ao modernizá-la, mantendo-a viva e assegurando que não é danificada por comportamentos motivados pela ganância", sustentou.Noutra conversa, tida em 2018 com o jornal espanhol Publico, Bourdon afirmou que os casos de Snowden e Assange são de "pessoas normais que, em situações extraordinárias, aceitam riscos ou castigos cruéis para defender o interesse geral".De momento, Bourdon tem em mãos a defesa de Rui Pinto, a de Michel Platini contra a FIFA (que acredita que houve uma conspiração para o retirar da Federação) e até defende um grupo de "coletes amarelos", que se queixam de violações aos seus direitos pelas forças da autoridade durante as manifestações.E até António Costa , o primeiro-ministro português, terá recebido uma carta por ele enviada: o documento assinado por dez juristas e advogados europeus e latino-americanos denunciava irregularidades no julgamento do antigo presidente brasileiro Lula da Silva e foi mandado a vários governantes. A iniciativa foi promovida por Bourdon.