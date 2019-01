Revelações sobre caso Mayorga em Las Vegas citam informações do Football Leaks, que terão sido obtidas por Rui Pinto.

Rui Pinto está a colaborar com as autoridades de Las Vegas, nos Estados Unidos, o que indicia ter sido ele o informador do Football Leaks a revelar documentos no caso da alegada violação da norte-americana Kathryn Mayorga.



Rui Pinto está também a colaborar com as autoridades francesas e suíças.



Leia toda a história no Correio da Manhã.