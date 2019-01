As autoridades portuguesas não foram contactadas pela justiça francesa ou suíça relativamente a Rui Pinto, o hacker que foi alvo de um mandado de detenção europeu, executado na Hungria. Segundo o Jornal de Noticias, o Ministério Público e a Polícia Judiciária nunca receberam qualquer informação da parte de França e da Suíça sobre uma possível colaboração do hacker com investigações de crime financeiro, conforme dissera o seu advogado.

Após a detenção em Budapeste, a pedido de Portugal, na passada quarta-feira, a defesa do pirata informático opôs-se à sua extradição para Portugal, sugerindo que essa hipótese poria em causa a colaboração de Rui Pinto em investigações referentes ao Football Leaks.

Sem garantias de que Rui Pinto estará de facto a colaborar em investigações de crime financeiro abertas em França após o Football Leaks, sabe-se que a defesa do hacker vai lutar para que este seja tratado como um "whistleblower" por considerarem que "cumpre todos os critérios de proteção dos denunciantes, resultantes das ultimas disposições da legislação europeia e de muitos países europeus".