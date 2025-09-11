Sábado – Pense por si

Polónia

Seguir tema: Polónia

Portugal convoca embaixador russo após violação do espaço aéreo polaco

Lusa 16:06
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

Governo português pretende exigir explicações às autoridades russas.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, convocou o embaixador russo para pedir explicações sobre “a invasão do espaço aéreo e da fronteira” da Polónia, disse esta quinta-feira à Lusa fonte oficial.

Duarte Roriz/Medialivre

De acordo com a mesma fonte, o Governo português pretende exigir explicações às autoridades russas sobre a violação do espaço aéreo polaco por aparelhos aéreos não tripulados (drones) russos, na madrugada de quarta-feira.

O embaixador russo encontra-se atualmente fora de Portugal, pelo que será representado pelo encarregado de negócios da embaixada da Rússia em Lisboa.

As autoridades polacas, que denunciaram uma “provocação de grande escala” por parte da Rússia, indicaram que 19 drones entraram no espaço aéreo polaco, tendo alguns sido abatidos.

O que é o artigo 4º da NATO que a Polónia invocou?
Leia Também

O que é o artigo 4º da NATO que a Polónia invocou?

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, invocou o artigo 4.º da NATO, que prevê consultas entre os Estados-membros.

Moscovo alegou que não tinha a intenção de violar o espaço aéreo russo.

O incidente mereceu uma condenação generalizada dos países da NATO e da União Europeia.

A Polónia pediu também uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, que se deverá realizar na sexta-feira.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Crime organizado Crime Defesa Acusação Portugal Rússia Polónia Donald Tusk Paulo Rangel Organização das Nações Unidas União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho
Cuidados intensivos

Filmes do desassossego

Ao ver os socialistas que apoiam a Flotilha "humanitária" para Gaza tive a estranha sensação de estar a ver a facção do PS que um dia montará um novo negócio, mais alinhado com a esquerda radical, deixando o PS “clássico” nas águas fétidas (para eles) do centrão.

Menu shortcuts

Portugal convoca embaixador russo após violação do espaço aéreo polaco