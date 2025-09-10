Ucrânia: Drones russos abatidos na Polónia perderam o rumo

Muraveiko disse que Minsk notificou a Polónia e a Lituânia sobre os drones que se aproximaram do território da Bielorrússia.

A Bielorrússia, aliada da Rússia, atribuiu esta quarta-feira entrada de drones russos na Polónia à perda de rumo devido aos sistemas de guerra eletrónica e admitiu ter abatido parte dos aparelhos afetados no território bielorrusso.



Pável Muraveiko fala sobre drones russos abatidos perto da Polónia Evgeny Lopushko/elarusian Defense Ministry Press Service via AP

A informação foi dada em Minsk pelo chefe do Estado-Maior bielorrusso, major-general Pável Muraveiko, num comunicado citado pela agência de notícias espanhola EFE.

Referiu que enquanto russos e ucranianos trocavam ataques com drones, as forças bielorrussas "monitorizavam constantemente os veículos aéreos não tripulados que se desviaram da rota devido a interferências eletrónicas de ambos os lados".

Muraveiko referiu que as informações partilhadas com Varsóvia permitiram "à Polónia responder prontamente às ações dos drones, mobilizando as próprias forças de serviço", de acordo com o comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial BELTA.

A Polónia também informou as unidades de combate bielorrussas sobre a aproximação de drones vindos do território da Ucrânia em direção à fronteira da Bielorrússia, segundo o oficial.

"A República da Bielorrússia continuará a honrar os compromissos, partilhando informações sobre a situação aérea com a República da Polónia e os Estados Bálticos", acrescentou, citado pela BELTA.

A Polónia acusou hoje a Rússia de "provocação em grande escala", após a entrada de drones russos no espaço aéreo do país membro da União Europeia (UE) e da NATO.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, disse que durante a noite de hoje, a Polónia sofreu 19 violações do seu espaço aéreo por aparelhos aéreos não tripulados russos.

As Forças Armadas da Polónia anunciaram ter mobilizado, de imediato, aviões polacos e dos aliados.

Tusk anunciou que vai invocar o artigo 4.º do Tratado da NATO, que prevê consultas entre todos perante ameaças à segurança de um dos Estados-membros.

As conversações com os aliados "estão atualmente a assumir a forma de um pedido formal para ativar o artigo quarto do Tratado do Atlântico Norte", disse Tusk no parlamento polaco.

A presidente da Comissão Europeia denunciou no Parlamento Europeu a "imprudente violação sem precedentes" de drones russos no espaço aéreo polaco e manifestou a "total solidariedade" da UE com a Polónia.

A Roménia também destacou dois caças F-16 devido à presença de drones russos perto do espaço aéreo romeno na mesma altura em que a Polónia afirma ter abatido três aparelhos que invadiram território polaco.

O Ministério da Defesa informou num comunicado citado pela EFE que os radares de vigilância detetaram um grupo de drones na zona de Valkov, uma cidade ucraniana nas margens do rio Danúbio, perto da fronteira com a Roménia.

Dois caças F-16 da Força Aérea Romena descolaram da Base Aérea de Fetesti, no sudeste do país, para investigar a presença desses drones.