Que festival é este a que Marcelo vai e que Ventura achava ser de hambúrgueres?

A nota da presidência explica que o Bürgerfest não é um “festival de hambúrgueres” mas sim uma “Festa dos Cidadãos”.

Marcelo Rebelo de Sousa está numa visita oficial à Alemanha onde, além de se reunir com o presidente alemão, vai participar no Bürgerfest, um festival que tem como objetivo promover o envolvimento cívico dos cidadãos. Ora a palavra “bürger” – cidadãos em alemão – e as suas parecenças com o inglês “burger” – hambúrguer – levaram André Ventura a questionar o Parlamento sobre os motivos da aprovação da viagem presidencial a um “festival de hambúrgueres”.



Ventura critica Marcelo por ida a festa, Presidência esclarece equívoco ANTONIO COTRIM/LUSA

Segundo a nota oficial publicada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar três dias na Alemanha, onde será recebido “no Palácio Bellevue, onde haverá uma reunião de trabalho entre os dois Chefes de Estado, bem como estará presente no ‘Bürgerfest’”.

Rapidamente o líder do Chega fez uma publicação na rede social X onde questionava a viagem do presidente, financiada pelos portugueses, a um “festival de hambúrgueres” na Alemanha: “O Parlamento aprovou a ida do presidente da República à Alemanha para ir a um festival de hambúrgueres. À conta dos nossos impostos. Acham isto normal? Será que os portugueses não se revoltam”.

Ventura partilhou também um vídeo no Instagram, que mais tarde apagou, tal como a publicação no X, onde condenava a viagem e reforçava que o Chega votou contra a deslocação do presidente português: "O Chega votou contra, como é evidente. Isto é uma bandalheira. Mas sabem por que é isto passa, sabem por que é que coisas destas passam? Porque vocês não sabem disto. Vocês não se revoltam com isto porque não sabem".

A carregar o vídeo ... Ventura confunde evento de cidadania que homenageia Portugal com festa de hambúrgueres

No entanto, a própria nota da presidência explica que o Bürgerfest não é um “festival de hambúrgueres” mas sim uma “‘Festa dos Cidadãos’ que se realiza anualmente nos jardins da residência oficial do Presidente Federal, para honrar o trabalho voluntário e promover o envolvimento cívico dos cidadãos”.

O lema do evento este ano, segundo o site oficial da presidência alemã, é “Uma questão de honra – eu aceito”. Na sexta-feira cerca de quatro mil voluntários de toda a Alemanha, que "foram pessoalmente convidados" e “contribuem de forma especial para uma sociedade civil vibrante” são convidados para estarem no Palácio Bellevue enquanto no sábado o palácio estará aberto “e o presidente federal dá as boas-vindas a todos os cidadãos interessados na sua residência oficial”. O acesso é gratuito.

Este é um festival que “oferece a oportunidade de vivenciar a ampla variedade de trabalho voluntário” existente no país e conta com “cerca de 50 parceiros (…) que demonstrarão o seu compromisso social”.

O site oficial refere ainda que “Portugal estará representado no festival como país parceiro internacional" e que "o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a sua participação”.