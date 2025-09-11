Que festival é este a que Marcelo vai e que Ventura achava ser de hambúrgueres?

A nota da presidência explica que o Bürgerfest não é um “festival de hambúrgueres” mas sim uma “Festa dos Cidadãos”.
Marcelo Rebelo de Sousa está numa
visita oficial à Alemanha onde, além de se reunir com o presidente alemão, vai
participar no Bürgerfest, um festival que tem como objetivo promover o
envolvimento cívico dos cidadãos. Ora a palavra “bürger” – cidadãos em alemão –
e as suas parecenças com o inglês “burger” – hambúrguer – levaram André Ventura
a questionar o Parlamento sobre os motivos da aprovação da viagem presidencial
a um “festival de hambúrgueres”.
Ventura critica Marcelo por ida a festa, Presidência esclarece equívocoANTONIO COTRIM/LUSA
Segundo a nota oficial publicada no site da presidência, Marcelo Rebelo de Sousa vai estar três dias na Alemanha,
onde será recebido “no Palácio Bellevue, onde haverá uma reunião de trabalho
entre os dois Chefes de Estado, bem como estará presente no ‘Bürgerfest’”.
Rapidamente o líder do Chega fez
uma publicação na rede social X onde questionava a viagem do presidente,
financiada pelos portugueses, a um “festival de hambúrgueres” na Alemanha: “O
Parlamento aprovou a ida do presidente da República à Alemanha para ir a um
festival de hambúrgueres. À conta dos nossos impostos. Acham isto normal? Será
que os portugueses não se revoltam”.
Ventura partilhou também um vídeo
no Instagram, que mais tarde apagou, tal como a publicação no X, onde condenava
a viagem e reforçava que o Chega votou contra a deslocação do presidente
português: "O Chega votou contra, como é evidente. Isto é uma bandalheira.
Mas sabem por que é isto passa, sabem por que é que coisas destas passam?
Porque vocês não sabem disto. Vocês não se revoltam com isto porque não
sabem".
A carregar o vídeo ...
Ventura confunde evento de cidadania que homenageia Portugal com festa de hambúrgueres
No entanto, a própria nota da
presidência explica que o Bürgerfest não é um “festival de hambúrgueres” mas
sim uma “‘Festa dos Cidadãos’ que se realiza anualmente nos jardins da
residência oficial do Presidente Federal, para honrar o trabalho voluntário e
promover o envolvimento cívico dos cidadãos”.
O lema do evento este ano,
segundo o site oficial da presidência alemã, é “Uma questão de honra – eu aceito”.
Na sexta-feira cerca de quatro mil voluntários de toda a Alemanha, que "foram pessoalmente convidados" e “contribuem
de forma especial para uma sociedade civil vibrante” são convidados para
estarem no Palácio Bellevue enquanto no sábado o palácio estará aberto “e o
presidente federal dá as boas-vindas a todos os cidadãos interessados na sua
residência oficial”. O acesso é gratuito.
Este é um festival que “oferece a
oportunidade de vivenciar a ampla variedade de trabalho voluntário” existente
no país e conta com “cerca de 50 parceiros (…) que demonstrarão o seu
compromisso social”.
O site oficial refere ainda que “Portugal
estará representado no festival como país parceiro internacional" e que "o presidente
português, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou a sua participação”.
