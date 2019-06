Logo antes da primeira das três votações, o deputado do PCP João Oliveira pediu a palavra para criticar o facto de se ir votar "projetos de lei que não correspondem aos textos que foram discutidos em plenário" uma vez que o " PAN resolveu substituir o texto que agora vai ser colocado à votação"."Temos muitas dúvidas que isso possa ser feito dessa forma porque aquilo que era preciso era apresentar um novo projeto de lei. Registamos que este precedente fica criado e que se outro grupo parlamentar entender fazer o mesmo, abrimos um precedente complicadíssimo de votarmos na generalidade aquilo que não foi discutido na generalidade", lamentou, perante as palmas do plenário.O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues concordou que "a mesa teve as maiores dúvidas sobre a possibilidade desta votação", explicando que esta apenas "ficou no guião porque todas as bancadas manifestaram a sua não oposição a essa votação", tendo inclusivamente sido "perguntado ainda hoje ao PCP".O projeto de lei para alterar o Código Penal e de Processo Penal no que diz respeito ao crime de maus-tratos a animais e artigos conexos foi o último a ser chumbado, na generalidade, e teve votos a favor de PS, BE, PAN e deputado não inscrito e os votos contra de PSD, CDS-PP, PCP e PEV.Antes da votação, o deputado do PSD Carlos Abreu Amorim fez uma interpelação à mesa, começando por "subscrever tudo aquilo que foi dito pelo deputado João Oliveira acerca desta revienga regimental" do PAN."Tenho no meu guião três votações na generalidade, especialidade e final global. Queria perguntar se este projeto de lei, acerca do qual foi constituído um grupo de trabalho, foram ouvidos dezenas e dezenas de entidades de peritos, foi rejeitado e foi depois substituído e o que estamos aqui a votar é um texto completamente diferente e novo, se se vão proceder ou não, neste plenário, as três votações que estão no guião", questionou.Ferro lembrou que já tinha dado a explicação a João Oliveira e clarificou que "isto não pode causar nenhuma espécie de precedente em relação ao futuro", afirmando que, neste caso, é apenas uma votação na generalidade.