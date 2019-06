"A luta dos médicos por melhores condições de trabalho é também uma luta por serviços dignos e cuidados de saúde de qualidade para os cidadãos", argumenta a FNAM. Sindicato Independente dos Médicos (SIM) destaca também que a greve é uma "forma de protesto político contra a degradação do trabalho e contra a degradação do SNS, motivada por anos de despesismo incontrolado e doloso de sucessivos governos e legislaturas".Tentando evitar "a intoxicação da opinião pública" e que os médicos sejam alvo de descredibilização, o SIM divulgou mesmo um "Guia Anticalúnia"Esse guia contempla cinco questões que os médicos pretendem desmistificar:- Os médicos são uns privilegiados?Recordam que frequentaram a formação superior "mais longa e mais exigente, de acesso mais difícil e mais seletiva", além de um internato médico que dura de quatro a seis anos, sendo que um profissional só se torna especialista depois dos 30 anos.- Os médicos ganham rios de dinheiro?Um médico funcionário público que trabalhe um hospital como assistente graduado ou um cirurgião cardiotorácico com 15 anos de especialidade ganha 3.621 euros brutos por mês a trabalhar 40 horas por semana.O SIM admite que "há quem ganhe mais", mas "à custa de trabalho em serviço de urgência" ou de "muito trabalho em medicina privada". Mas a "maioria dos médicos nos hospitais" ganha menos de 2.000 euros líquidos mensais.- Os médicos são os que mais ganham na Função Pública?"Erro crasso", responde o Sindicato. Um médico pode, na final da vida ativa, aspirar a ganhar o que recebe um juiz ou magistrado ao fim de sete anos num tribunal ou comarca de 1ª instância. "Um médico nunca chegará vencimento de um professor universitário", responde o SIM.- Os médicos querem carreira para chegarem todos ao topo?Só 10% dos médicos chegam ao topo da carreira e os clínicos defendem mesmo que "só alguns lá devem chegar", mas criticam que os concursos para categoria de assistente graduado sénior sejam a 'conta gotas'.- Os médicos defendem-se e encobrem-se uns aos outros?O SIM entende que "quanto mais os médicos exigem para si em termos técnicos, mais defendidos estão os doentes", sendo que a responsabilidade médica é intransmissível e os seguros que existem são pagos pelos próprios clínicos. "Os médicos são a classe profissional mais escrutinada em Portugal em termos disciplinares, cíveis e penais".- Os médicos têm a mania de se identificarem com o SNS?"Sem médicos não há Serviço Nacional de Saúde", sintetiza o SIM.- Para que precisam os médicos de uma carreira?A graduação de um médico é o sistema português de validação de competências interpares, responde o SIM, frisando a necessidade da diferenciação técnica dos serviços de saúde.- Os responsáveis do Ministério da Saúde fazem juras de reconhecer o trabalho médico.Da jura à prática "vai uma grande distância", argumenta o Sindicato, sublinhando que os hospitais EPE "preferem contratar via prestação de serviços, pois poupam nos vencimentos e na taxa social única". O SIM aproveita para recordar que os jovens médicos têm a sua especialidade nos hospitais público, mas "pagando-a com o seu trabalho árduo".