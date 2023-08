Marcelo põe pressão sobre Costa

Desde a crise política provocada pela não demissão de João Galamba que as relações entre Belém e São Bento ficaram mais tensas. O Presidente da República tem multiplicado os recados ao Governo e, agora, ameaça com o veto político ao pacote para a Habitação.

O aviso foi feito em maio. Na comunicação ao país feita na sequência do episódio em torno de João Galamba, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu estar "mais atento e interveniente no dia-a-dia". E cumpriu. Desde essa data, já fez acompanhar várias promulgações de notas críticas e vetou com estrondo uma lei sobre a carreira docente. Esta quinta-feira enviou para o Tribunal Constitucional a nova lei da droga e deixou no ar a ideia de que pode usar o veto político para travar o pacote para a Habitação. Um anúncio que deverá fazer até domingo.