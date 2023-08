Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Linha Verde do Metro de Lisboa restabelecida após atropelamento mortal

A Linha Verde do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida desde cerca das 06:40 de hoje devido a um atropelamento mortal na estação do Rossio, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros. Foi restabelecida cerca das 7h44.





O alerta para o atropelamento foi dado às 06:43, segundo a mesma fonte, acrescentando que às 07:30 estavam no local 20 elementos dos Sapadores Bombeiros e o Instututo Nacional de Emergência Médica (INEM).O Metropolitano de Lisboa adiantou, cerca das 06:40 na rede social X (antigo Twitter), que a Linha Verde está interrompida "devido a causa alheia ao Metro".O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).