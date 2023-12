Os protagonistas do caso das gémeas e o que falta esclarecer

O caso foi conhecido há quase mês e meio e ainda são mais as dúvidas do que as certezas. Duas gémeas luso-brasileiras a viver no Brasil vieram a Portugal receber um tratamento para a atrofia muscular espinhal. Um medicamento chamado Zolgensma - que é dos mais caros do mundo. Mas o que está em causa é perceber se o processo terá tido influência política, uma vez que houve intervenção de Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República. Estes são os rostos que se julga terem participado no processo - continua por saber em que moldes.