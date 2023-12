Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Esteve na direção do Infarmed 11 anos e presidiu ao instituto entre 2015 e 2016. O bastonário da Ordem dos Farmacêuticos explica como fármacos inovadores como o Zolgensma, dado às gémeas luso-brasileiras, chegam ao mercado.

Hélder Mota Filipe: “Era o medicamento mais caro do mundo, mas não era o tratamento mais caro”

A discussão está a ser “mal direcionada”, diz à SÁBADO Hélder Mota Filipe. Explica: “O problema não está no preço mas no acesso: ou tinham direito ou não tinham. Se tinham, como qualquer outro, têm direito ao melhor tratamento para aquela situação”, diz. Nesta entrevista, o também professor de Farmacologia da Faculdade de Farmácia explica a importância de existirem medicamentos como o Zolgensma – que já foi dado a 33 crianças em Portugal – e também as razões para serem tão caros.