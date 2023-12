Zolgensma: 'Hoje, só tenho o meu filho comigo porque existe este medicamento'

Miguel Oliveira tem 2 anos, foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo 1 quando tinha apenas dois meses e fez o fármaco mais caro do mundo aos três. Hoje consegue sentar-se sem dificuldades, come sozinho, só usa o ventilador para dormir. E talvez vá para a escola já no próximo ano.

Bastaram três dias para se notarem diferenças. Foi, como diz a expressão, da noite para o dia. Três dias depois de Miguel receber o medicamento já abanava as pernas e levantava os braços. "A criança era outra, foi muito visível", recorda a mãe, Jessika Oliveira. "Lembro-me que a primeira vez que ele fez isso com as pernas eu não sabia se gritava, se chamava as enfermeiras para verem ou se agarrava no telefone e filmava para mostrar à médica. Foi uma alegria tão grande", diz, emocionada.