António Lacerda Sales sobre gémeas: “Não marquei nenhuma consulta no SNS”

Auditoria interna do hospital de Santa Maria.

António Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde, garantiu à Antena 1 esta quarta-feira que não marcou nenhuma consulta no Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o caso das gémeas luso-brasileiras.



António Lacerda Sales

O ex-secretário de Estado da Saúde referiu: "Não marquei nenhuma consulta no SNS e, por isso, estou absolutamente tranquilo. Como disse também, começaram por dizer que tinha sido eu a marcar uma consulta e já perceberam que eu não marquei uma consulta."

Referente ao pedido, Lacerda Sales afirma ainda que ainda não teve conhecimento do mesmo por parte da Secretaria de Estado da Saúde. Referente à documentação, afirma que ainda não teve acesso e que "gostaria de ter documentos que confirmassem e comprovassem isso porque se não continuamos no campo das suposições e das indefinições", diz.

A entrevista surge no âmbito da auditoria interna do Hospital Santa Maria, que revelou que a primeira consulta foi marcada através da Secretaria de Estado da Saúde, apesar de ainda não existir esclarecimento de quem foi a pessoa que marcou a consulta.

Esta conclusão foi adiantada no Parlamento durante uma audição da presidente do Conselho de Administração do Centro Hospital Lisboa Norte (CHULN), Ana Paula Martins.