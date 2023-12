Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

PS chumba audição do filho de Marcelo no Parlamento sobre caso das gémeas

O Partido Soclialista votou contra todos os pedidos de audições no âmbito do caso das gémeas luso-brasileiras. O voto do PS bloqueou a audição de Nuno Rebelo de Sousa, filho do Presidente da República, dos pais das meninas, bem como a ida de Marta Temido, ex-ministra da Saúde, e de Lacerda Sales. O PCP absteve-se.







Marcelo Rebelo Sousa e o filho Nuno Rebelo de Sousa

Por outro lado, o ministro da Saúde vai ser ouvido pelos deputados, a pedido do PSD, "sobre o pagamento dos serviços médicos prestados pelo SNS por parte dos portugueses que vivem fora de Portugal".Já a presença do presidente do Infarmed, pedida de forma potestativa pelo Chega, foi confirmada. Assim, o presidente da instituição vai ao Parlamento explicar como foi o processo de aprovação do medicamento às duas meninas.