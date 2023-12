Quem é o dr. Nuno Rebelo de Sousa, o Nuninho?

Trabalhou no BES, na PT e na EDP, empresas com que o pai tinha boas relações. Estudou nos Salesianos do Estoril e na Católica, mas nunca se interessou pela política. No Brasil, explodiu em influência e hoje dá-se com a elite empresarial de São Paulo. Celebrou 50 anos em 2023 com uma festa em Salvador. E saltou para a ribalta com o caso das gémeas luso-brasileiras que assombra o mandato presidencial do pai.