Orçamento. O plano do Governo para travar a crise política

O anúncio do PCP de que, "tal como está", o Orçamento para 2020 é para chumbar fez soar alarmes no Governo. Os socialistas garantem que não querem uma crise política e estão a tentar travá-la. Na manga têm alguns trunfos para conquistar a esquerda. Mas também há um guião para o caso de tudo correr mal.



António Costa, que esta quinta-feira veio de surpresa ao Parlamento participar na reunião da bancada do PS, abriu as portas à comunicação social para passar a mensagem de que este "é um Orçamento com as prioridades certas" mas, mais do que isso, de que "há mais vida para além do Orçamento".



A frase Jorge Sampaio serviu como uma luva para ilustrar os esforços negociais que o Governo tem vindo a fazer à esquerda. Nas várias reuniões com BE e PCP - que uma fonte governamental garante à SÁBADO que "nunca pararam" - têm estado matérias que não fazem parte do documento, mas que são caras à esquerda.