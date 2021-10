Pedro Rodrigues acusa Rio de ajudar Costa na “farsa orçamental”

Rui Rio vai hoje ao Conselho Nacional com uma proposta de data para as diretas que já não defende. O espectro de uma crise política faz o líder do PSD apelar ao adiamento da disputa interna. Mas na ala crítica do partido não se entende a forma como Rio está a gerir o processo.



"Uma vez mais o Dr. Rui Rio ontem voltou a comportar-se como uma muleta de Antonio Costa e do PS contribuindo para o processo de dramatização do Governo no processo negocial com o PCP", diz à SÁBADO o deputado Pedro Rodrigues.



Com os motores a aquecer para o Conselho Nacional do PSD desta quinta-feira, uma das vozes mais críticas de Rio defende que, ao contrário do que disse Rio, uma crise política não impede a realização de eleições internas no partido.