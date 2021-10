Esquerda à espera de reuniões com o Governo

PCP, BE e PEV ainda não voltaram a sentar-se à mesa para negociar com o Governo desde que o Orçamento foi apresentado e ainda não há encontros agendados. No Executivo garante-se que conversas nunca pararam. Mas à esquerda há descontentamento e exigências além do que está no Orçamento.

Desde que João Leão apresentou o Orçamento do Estado para 2022, o Governo ainda não voltou a sentar-se para discutir o documento que, tal como está, merecerá o chumbo de PCP e BE. Fontes do PCP, BE e PEV asseguram à SÁBADO que ainda não voltou a haver reuniões para negociar nem há ainda datas marcadas para novos encontros, apesar de já ter sido acordado que voltarão a sentar-se à mesa. "Não andam propriamente a correr atrás de nós", comenta com ironia uma fonte comunista.

Do PCP a mensagem tem sido clara: o Orçamento, "tal como está", não tem condições para passar, mas há margem para negociar. Desta vez, os comunistas querem, contudo, ir mais além do que meras proclamações no Orçamento ou despesas acordadas que acabam por tardar em ser executadas. Seis orçamentos depois do início da geringonça, o PCP precisa de sinais políticos fortes do Governo.

E é aí que entra a importância da legislação laboral, do aumento do salário mínimo ou da definição do regime de exclusividade no SNS. António Costa sabe disso e, esta quinta-feira, apresentou medidas que o Executivo pretende acelerar como mostra de aproximação à esquerda: a Agenda para o Trabalho Digno e o Estatuto do SNS, ambos a levar em breve a Conselho de Ministros; e o aumento do salário mínimo que Costa quer que chegue aos 750 euros em 2023, mesmo sem acordo na Concertação Social. "Estamos a negociar com os parceiros sociais e esperamos chegar a acordo. Se não, teremos de o ditar por lei", disse o primeiro-ministro na reunião da bancada socialista.