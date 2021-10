PCP e Bloco querem ir além do Orçamento

A menos de uma semana da entrega do Orçamento do Estado de 2022 no Parlamento, volta a dança das negociações à esquerda. António Costa garante estar "confiante" no sucesso das conversas, mas PCP e BE avisam que, ao sétimo orçamento, será preciso mais do que olhar para medidas pontuais.



Se há um ano o BE estabeleceu condições negociais que levaram à impossibilidade de um acordo, desta vez o PCP mostra incómodo com os sinais políticos que o Governo tem dado fora do Orçamento.



A esquerda não está contente com as opções de Costa em matérias laborais, de salários e de pensões. E aproveita o Orçamento para pressionar. Mas o primeiro-ministro mantém o otimismo na viabilização do documento e vai deixando sinais de medidas para agradar aos antigos parceiros de geringonça.



PCP quer resposta que "vai muito além do Orçamento"