Grupo ultra-conservador invade missa promovida por católicos LGBT

Cerimónia religiosa estava integrada no plano da Jornada Mundial da Juventude. Incidente obrigou à presença da PSP.

Um grupo de católicos ultra-conservadores, composto por uma dezena de pessoas, invadiu esta quinta-feira uma celebração religiosa que decorreu na Igreja Paroquial Nossa Senhora da Encarnação da Ameixoeira, em Lisboa.







Segundo avança o Expresso, o encontro foi organizado pelo Centro Arco-Irís e estava marcado para as 15 horas. O grupo terá entrado na igreja antes da cerimónia, com cruzes e terços, e terá começado a rezar em latim.A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e identificou os infratores acusados de "importunação de local de culto".A celebração do Centro Arco-Irís estava inicialmente agendada para o Convento de São Domingos mas, esta manhã, o Frei Gonçalves – responsável pelo espaço - garantia àque o evento tinha sido cancelado sem apresentar qualquer justificação.