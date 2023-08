Câmara de Oeiras manda retirar cartaz em memória das vítimas dos abusos na igreja

Durante a madrugada a organização This Is Our Memorial colocou três cartazes – um em Lisboa, outro em Loures e o terceiro em Oeiras - em memória das vítimas dos abusos sexuais no seio da Igreja Católica. No início desta tarde, a Câmara Municipal liderada por Isaltino Morais mandou vários agentes da Polícia Municipal retirarem o cartaz afixado em Algés.







Censura em Algés, após quase 50 anos do 25 de abril.



A vários órgãos de comunicação social a autarquia justificou o ato dizendo que "no Município de Oeiras toda a publicidade ilegal é retirada". Porém, a organização defende que os cartazes "têm uma mensagem política" pelo que "não carecem de autorização e licenciamento".Em entrevista ao Observador , uma das líderes do movimento recorda ainda que, caso a autarquia verificasse alguma irregularidade, teria de informar "o dono da estrutura, para ele remover o cartaz no prazo de cinco dias". "Não pode ser a Câmara de Oeiras a ir lá e removê-lo", asseguram.Ao Polígrafo , o constitucionalista Jorge Reis Novais considerou que, tendo em conta as informações disponibilizadas, tudo indica que se trata de "um ato de censura às ideias transmitidas com a desculpa de não cumprimento de ordens regulamentares".contactou a Câmara Municipal de Oeiras com o intuito de perceber o que leva a crer que o cartaz em causa é "publicidade ilegal" mas até à publicação deste artigo não recebemos qualquer resposta.