Como o PS tomou conta da Covilhã

A rádio, o conservatório, as empresas municipais, o clube, a delegação de turismo, a câmara, o museu, a faculdade, os fundos europeus, a misericórdia e o hospital. E ainda os pais, os filhos, as filhas, os maridos, os primos, os irmãos e as mulheres, bem como as suas empresas e cargos. E também o (muito) dinheiro em ajustes diretos.