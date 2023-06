Marcelo sobre certificados de aforro: Bancos devem fazer "um esforçozinho"

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Marcelo Rebelo de Sousa reagiu este sábado à suspensão da emissão dos certificados de aforro com juros de 3,5%. Em declarações após a inauguração da Feira Nacional da Agricultura em Santarém, o Presidente da República pediu "um esforçozinho" aos bancos para "tornar mais atraente" o pagamento dos depósitos aos portugueses.



Paulo Cunha/Lusa

As declarações de Marcelo surgiram depois da suspensão da série E de certificados de aforro, com juros até 3,5%, e da aprovação da série F, com um juro menor: 2,5%.

"A banca não pode esperar, sem meditar sobre a matéria, que tenha sempre uma situação que é que, quando começa a aparecer uma utilização alternativa em relação aos depósitos, que os portugueses consideram que são mal pagos, que é continuar a coisa na mesma, porque essas soluções alternativas não vão ser mais usadas".

"Os portugueses acham que aquilo que a banca está a pagar é pouco e procuram nos certificados de aforro uma compensação", considerou.

A banca "não pode, tem que fazer no mínimo um esforçozinho para perceber quando as pessoas apostam em taxas de juros de 3 virgula tal é porque recebem na banca um terço e que a situação não é indefinidamente deixar ou suspender ou adiar ou deixar de recorrer a esses meios alternativos de poupança, de aforro, só porque a banca entende que deve, não só recuperar o passado, como precaver-se para o futuro".



Novos certificados têm taxa menor

A nova série F de certificados de aforro está disponível a partir de segunda-feira, 5. Em comunicado, o Ministério das Finanças explica que a nova série permite a aplicação da poupança por um prazo mais longo, de 15 anos, e prevê uma remuneração crescente ao longo do tempo, através de um prémio de permanência.



Nos termos da portaria a publicar, a taxa base aplicável à 'série F' é determinada mensalmente, para vigorar durante o mês seguinte, e corresponde à média dos valores da Euribor a três meses nos 10 dias úteis anteriores, "não podendo ser superior a 2,50% nem inferior a 0%", segundo o comunicado.





Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"A taxa base da nova série F no seu lançamento será de 2,5%. A estrutura de prémios de permanência crescentes começa em 0,25% entre o 2º e o 5º anos e permite atingir 1,75% adicionais à taxa base nos últimos 2 anos do prazo máximo de subscrição", adianta.O ministério diz que a Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) da nova série F, considerando os prémios de permanência, "é muito semelhante" à rentabilidade obtida atualmente com Obrigações do Tesouro para o mesmo prazo de 15 anos.Diz ainda que, definindo um valor nominal de um euro e um mínimo de subscrição de 10 unidades, a portaria estabelece que o mínimo de certificados por conta de aforro é de 100 unidades e o máximo será de 50.000 unidades.Adicionalmente, a portaria define um máximo de certificados da «série F» acumulado com certificados da «série E» por conta aforro: 250 000 unidades."Os limites de subscrição da nova Série têm por fim contribuir para a eficiência e sustentabilidade da dívida pública portuguesa, podendo ser ajustados, caso tal venha a revelar-se compatível com o objetivo de gestão prudente da dívida pública", explica.A remuneração dos certificados de aforro tem subido devido à inflação, e à baixa remuneração oferecida pela banca aos depósitos.A subida das Euribor, indexante que integra a fórmula de cálculo da remuneração dos Certificados de Aforro, tem levado os aforradores particulares a canalizar parte das suas poupanças para estes títulos de dívida pública.Em janeiro, o valor aplicado em Certificados de Aforro atingiu o máximo desde 1998, ascendendo a 22.534 milhões de euros, segundo dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP).A série E tem tido muita procura, segundo os dados, com um juro calculado com base numa fórmula que não pode resultar numa taxa base superior a 3,5%.O ministério diz que a criação da nova série F "realinha" a remuneração dos certificados de aforro com a remuneração das restantes fontes de financiamento" da República Portuguesa, além de "distribuir de forma mais equilibrada" as amortizações de dívida por diferentes anos.O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública, na área de subscritores de produtos de aforro estatais, informou da suspensão da subscrição de Certificados de Aforro da série E.A Lusa tentou obter, sem sucesso, esclarecimentos do ministério das Finanças.