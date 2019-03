O Ministério Público de Setúbal vai avançar, nas próximas semanas, com uma acusação pelo crime de prevaricação contra o antigo presidente da Câmara de Grândola, Carlos Beato, e o ex-vereador do Urbanismo, Aníbal Cordeiro. Em causa está a autorização dada pela autarquia para que Ricardo Salgado, ex-presidente do Banco Espírito Santo, construísse uma casa de férias na Herdade da Comporta, a 500 metros do mar.





De acordo com um relatório da Polícia Judiciária de Setúbal, já revelado pela SÁBADO, a casa de Ricardo Salgado na Herdade da Comporta só foi construída em 2010 devido a uma série de omissões, quer da parte da Câmara Municipal de Grândola, quer da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA). Resultado: além de um processo no Tribunal Administrativo, onde o Ministério Público já pediu a demolição do edificado, a Polícia Judiciária de Setúbal constituiu seis arguidos num inquérito-crime.

Em 2015, a Câmara de Grândola garantia que o licenciamento "não está ferido de qualquer ilegalidade" e justificava que se tratou de uma "reconstrução" de duas habitações construídas nos anos de 1970, antes da entrada em vigor da proibição de construção naquela zona.

A Herdade da Comporta, que à época integravs a Rioforte, pediu informação sobre a viabilidade de reconstrução naquele local em maio de 2008. A Câmara de Grândola pediu parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, que não levantou obstáculos, porque a obra não implicaria ampliação e consequente ocupação de novas áreas de REN.