"Tal confusão de conceitos e de possibilidades de prova e até de ausência de percepção de que se trata de prova indiciaria, porque estamos na fase de instrução, (…) conduziram à produção da decisão, que temos como injusta e desfasada das finalidades da fase de instrução", rebateram os procuradores do DCIAP, considerando que Ivo Rosa "ao pronunciar-se sobre a possibilidade de utilização em julgamento da prova por declarações de Ricardo Salgado, extravasou a sua competência" como juiz de instrução, já que - se a Operação Marquês seguir para julgamento - competirá aos juízes avaliarem se aquelas declarações podem ou não ser utilizadas.

Para Rosário Teixeira e Vítor Pinto, o juiz "imiscui-se em matéria da exclusiva competência do tribunal de julgamento e subtraiu à apreciação deste prova que só o juiz de julgamento tem competência para apreciar/valorar". E, continuaram, fê-lo "sem que a questão tivesse sido suscitada por qualquer dos sujeitos processuais", isto é, arguidos e assistentes.

Para os procuradores, as declarações do antigo banqueiro no "Monte Branco" e caso BES foram incorporadas na Operação Marquês, uma vez que há uma ligação entre as matérias, estando sobretudo em causa a utilização do chamado "saco azul" do BES, a ES Enterprise, para pagamentos à margem das normas. Aliás, segundo a tese da acusação, foi a ES Enterprise que saiu o dinheiro que o Ministério Público afirma ter sido utilizado para corromper o antigo primeiro-ministro José Sócrates e o ex-CEO da Portugal Telecom, Zeinal Bava.

Além das declarações de Ricardo Salgado, o juiz Ivo Rosa anulou mais dois depoimentos como provas na Operação Marquês, considerando que as mesmas não podem ser usadas por serem testemunhos feitos no âmbito de um outro processo, o caso Monte Branco: um de Hélder Bataglia e outros de António Bernardo Pinto de Sousa, primo do ex-primeiro-ministro José Sócrates, feito em outubro de 2015.

Tal como sobre o antigo banqueiro, Ivo Rosa sustentou a sua decisão com o facto de dois artigos do Código do Processo Penal concluírem que as declarações dos arguidos são válidas apenas nos depoimentos "feitos no processo", o que não acontece neste caso. Assim, "a impossibilidade de valorar como prova" estas declarações leva à "impossibilidade de utilizar, nesta fase processual, essas declarações para formar qualquer juízo de indiciação", referiu





A SÁBADO já tinha revelado, a 23 de maio, que o juiz Ivo Rosa podia estar a preparar-se para provocar um pequeno terramoto na Operação Marquês, porque o magistrado judicial colocara em causa a legalidade de alguns provas recolhidas no chamado "processo da Portugal Telecom", que foi junto ao caso principal.

O inquérito Operação Marquês tem 28 arguidos – 19 pessoas e nove empresas – e investigou a alegada prática de quase duas centenas de crimes de natureza económico-financeira. O ex-primeiro ministro José Sócrates é acusado de corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.



O MP acredita que Sócrates recebeu cerca de 34 milhões de euros, entre 2006 e 2015, a troco de favorecimentos a interesses do ex-banqueiro Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santos e na PT, bem como para garantir a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento de luxo Vale do Lobo, no Algarve, e por favorecer negócios do Grupo Lena, entre outras imputações.

Entre os 28 arguidos estão Henrique Granadeiro, Zeinal Bava, Armando Vara, Bárbara Vara, Joaquim Barroca, Helder Bataglia, empresas do grupo Lena (Lena SGPS, LEC SGPS e LEC SA) e a sociedade Vale do Lobo Resort Turísticos de Luxo.