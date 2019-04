Pintura flamenga do século XVII estava pendurada no gabinete secreto no último andar da sede do BES.

A partir desta quinta-feira os habitantes de Évora podem admirar uma pintura que, durante 70 anos, esteve reservada para os olhos do presidente do Banco Espírito Santo (BES) e dos maiores clientes do banco.



A pintura flamenga do século XVII, assinada por Pieter Bruegel (o jovem), ‘Festa de Casamento’, estava pendurada no gabinete secreto de Ricardo Salgado no último andar da sede do BES na avenida da Liberdade e era a sua obra de arte preferida.



