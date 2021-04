O que disseram os partidos depois de reunir com Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu esta terça-feira os partidos para abordar o decreto do 15.º Estado de Emergência em Portugal devido à pandemia de covid-19, no mesmo dia em que os peritos reuniram na sede do Infarmed para discutir a situação epidemiológica.



PCP prepara voto contra estado de emergência e critica Governo

O líder do PCP alinhou hoje os argumentos para voltar a votar contra o estado de emergência para responder à pandemia de covid-19 e criticou o Governo pelo atraso nas medidas de reforço do SNS.







Num discurso, minutos depois de se ter reunido, por videoconferência, com o Presidente da República, Jerónimo de Sousa insistiu que o estado de emergência, desde o ano passado, "apenas tem servido para impor restrições à mobilidade dos portugueses" ou à atividade de milhares de "micro, pequenas e médias empresas".Num encontro com militantes e profissionais da saúde, em Lisboa, Jerónimo de Sousa defendeu que Portugal "necessita de medidas de prevenção e contenção do vírus" e insistiu nas "reservas que têm motivado" o "distanciamento" do partido "em relação ao estado de emergência", antecipando a manutenção do voto contra na quarta-feira, na renovação do decreto, na Assembleia da República, em Lisboa.Nos últimos meses, o PCP tem votado contra a renovação do estado de exceção, que tem passado no parlamento com os votos a favor do PS e PSD.A opção, afirmou ainda, "não pode ser insistir o fecho de atividades", no "condicionamento da vida social", disse ainda, sintetizando a posição na frase: "A opção não pode ser 'confina, desconfina e volta a confinar'."O secretário-geral enumerou medidas urgentes para fazer face à crise pandémica, já previstas no Orçamento do Estado, no qual o PCP ajudou a viabilizar pela abstenção e criticou os atrasos do Governo na tomada de medidas."É com preocupação que verificamos que a grande maioria dessas propostas dirigidas ao reforço do SNS ainda não tiveram concretização, nomeadamente o reforço da estrutura de saúde pública fundamental para o excito do combate à covid", afirmou.Jerónimo de Sousa insistiu, depois da reunião de hoje do PCP com o Presidente da República, sobre a renovação do estado de emergência, no cumprimento do plano de vacinação.E a estratégia que os comunistas defendem passa por fazer uma "testagem massiva", com "prioridades rigorosas", o "rastreio de novos casos e contactos", com o "reforço dos profissionais da estrutura de saúde pública", e a "garantia de vacinação rápida para todos".A vacinação, afirmou, "é a solução mais sólida para resolver o problema a prazo", e, mais uma vez, a exemplo do que tem feito nos últimos três meses, insistiu na "diversificação das vacinas", libertando o país dos acordos que os grandes laboratórios têm com a União Europeia.O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu hoje que o desconfinamento não deve avançar nos concelhos de maior risco nem nos que são fronteira, e exigiu ao Governo "um esforço maior na testagem"."Entendemos que o que deve ser feito é não continuar o desconfinamento global do país. Não fazer [o desconfinamento] naqueles concelhos que estão com os indicadores de risco mais elevados", disse Rui Rio.O líder dos sociais-democratas defendeu que também devem ser incluídos na exceção ao desconfinamento global os concelhos que fazem fronteira com os que apresentam maior risco."Se não travarmos aí, daqui a um mês ou dois vamos ter de travar o país todo outra vez. Era prudente não desconfinarmos tudo, ou seja não desconfinar os concelhos que estão pior e os que estão à volta. Há uma ligação evidente", disse.Já na fase de perguntas dos jornalistas, Rui Rio foi ainda mais direto: "Não podemos prejudicar o país por causa de uma dada região", referiu.O presidente dos sociais-democratas defendeu que nos concelhos de maior risco as escolas devem estar fechadas, impelindo o Governo socialista a colocar em prática "a solução que desenhou há uns meses"."Agora tem de ser consequente porque estava bem desenhada", referiu, reiterando a ideia de que "em termos nacionais" deve ser feito o programado, "mas em termos regionais não".Rui Rio começou a conferência de imprensa com uma análise sobre os dados atuais, referindo que Portugal está "francamente pior", mas lembrando que "o que é dito" é que se o plano de vacinação for cumprido "na primeira semana de junho, todos os portugueses maiores de 60 anos estarão vacinados"."Isso quer dizer que conseguimos vacinar 96% do [que corresponde às idades de] óbitos em Portugal. Se todas essas tiverem vacinadas, estamos a salvaguardar a resposta do Serviço Nacional de Saúde", analisou.Por esta razão, o presidente do maior partido da oposição pediu que seja acelerado o plano de vacinação, admitindo que, embora "ainda não tenha o ritmo previsto", este processo "melhorou em relação à situação de há uns meses atrás"."O que se pede é que se acelere e que se cumpra como plano", frisou.Já no que diz respeito à testagem, Rui Rio exigiu ao Governo de António Costa que faça "um esforço maior"."A testagem não tem corrido da melhor maneira nomeadamente nas escolas. Se estamos a abrir o principal perigo [referindo-se às escolas] então que se faça os testes como devem ser feitos e mais acelerados para podermos minorar esse risco e podermos fazer o rastreio das situações", disse.Também o controlo dos aeroportos foi considerado pelo líder do PSD "absolutamente vital" porque "a variante da África do Sul é muito mais perigosa e só continuará controlada se os aeroportos continuarem controlados", justificou.Quanto à continuidade do estado de emergência, Rui Rio disse que "a posição do PSD é a posição de não obstaculizar a que o Governo tenha todos os meios necessários para combater a pandemia", tendo-a resumido com a frase: "Apoiamos o que o Presidente da República quiser fazer e o que o Governo necessite".A coordenadora do BE defendeu hoje que se o país continuar a desconfinar das restrições para combater a epidemia de covid-19 não haverá necessidade de se ir mantendo o estado de emergência."Se é para desconfinar, o estado de emergência não deve continuar", declarou Catarina Martins, na sede partidária, em Lisboa, após mais uma audiência com o Presidente da República, a propósito do estado de emergência, e nova reunião de especialistas e peritos, responsáveis e decisores políticos, organizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).A líder bloquista remeteu uma decisão sobre manutenção ou mudança do sentido de voto relativamente à renovação do estado de emergência, quinta-feira no parlamento, para um momento no qual já conheça o conteúdo do decreto presidencial."Desconfinamento não precisa de estado de emergência, mas, se continuarmos a precisar de medidas, então podemos precisar de estado de emergência. O mais perigoso seria banalizarmos o estado de emergência. No dia em que for preciso dar um passo atrás - espero que não seja preciso -, aí, sim, precisamos do estado de emergência. Não se deve arrastar indefinidamente. Se é para desconfinar, o estado de emergência não deve continuar", frisou."Testes, testes, testes. Muitos rastreios para saber o que está a acontecer com a população. Plano de vacinação: precisamos de mais vacinas e de um discurso claro sobre vacinas, que dê segurança às pessoas. E de apoios económicos e sociais porque temos um país a passar por grandes dificuldades e quem está parado, por causa da pandemia, precisa de ser ajudado", receitou ainda Catarina Martins.O porta-voz do PAN, André Silva, disse hoje convergir com o Presidente "no desejo" de que o próximo decreto de estado de emergência seja o último e antecipou que o texto não deverá sofrer alterações face ao anterior."O PAN vai acompanhar a declaração do estado de emergência, que não sofre qualquer alteração no seu articulado, segundo o senhor Presidente da República", declarou hoje o deputado do Pessoas-Animais-Natureza, salientando que o partido converge com Marcelo Rebelo de Sousa "no desejo" de que este seja o último estado de exceção decretado no país.O deputado falava aos jornalistas na Assembleia da República, no rescaldo da reunião no Infarmed com especialistas e da audiência com o chefe de Estado português, que está hoje a reunir com todos os partidos.Para o PAN, o estado de emergência mantém "a sua validade na medida em que, no processo de desconfinamento que o país está a fazer, e para acompanhar aquelas que ainda são as medidas de restrição do Governo, elas necessitam de cobertura jurídica"."Convergimos também com o Presidente da República no desejo de que esta seja a última renovação do estado de emergência na medida em que, aquilo que nos dizem os dados, é que há uma estabilização, uma diminuição do número de mortos, do número de infetados e, acima de tudo, que a sua letalidade está bastante mais reduzida e aparentemente controlada", afirmou.De acordo com o deputado, "quer o PAN, quer o senhor Presidente da República, aquilo que entendem é que poderão estar, antevendo aquilo que serão os resultados dos próximos 15 dias, mantendo-se esta evolução no que diz respeito ao contexto sanitário, que pode haver condições para que passemos a um outro estado que não o estado de emergência, e portanto esta seja, no fundo, a última renovação".No entanto, André Silva advogou que o Governo tem de tomar medidas "concretas e mais robustecidas" no que diz respeito "ao desfasamento dos horários, especialmente de entrada daquelas pessoas das empresas, das entidades que estão em trabalho presencial"."Somos de opinião de que o plano de desconfinamento deve ser cumprido se estiverem, no fundo, cumpridos ou estabelecidos aqueles critérios que foram previamente definidos e se for o caso, claro que sim, e portanto, com responsabilidade, com gradualismo de maneira a fazer a economia voltar a funcionar, mas garantindo todas as medidas sanitárias", rematou.O deputado único da Iniciativa Liberal disse hoje que questionou "diretamente" o Presidente sobre se este seria o último decreto do estado de emergência no país, adiantando que Marcelo "não se quis comprometer" já com essa decisão."Eu fiz essa questão diretamente ao senhor Presidente da República e o senhor Presidente da República preferiu não se comprometer com essa decisão", sustentou João Cotrim de Figueiredo em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, depois de ter sido questionado sobre se Marcelo Rebelo de Sousa teria adiantado se este é ou não o último decreto do estado de emergência no país.O deputado liberal, que falava no rescaldo da reunião no Infarmed com especialistas e da audiência com o chefe de Estado português, destacou os "dados positivos" sobre a pandemia no país, defendendo que o desconfinamento deve continuar e que está na altura de Portugal "retomar o trabalho"."Os dados são positivos, aqueles aspetos que podem ser considerados menos positivos têm explicações que elas próprias são tranquilizadoras, do nosso ponto de vista está na altura de Portugal retomar o trabalho, retomar a sua vida", sustentou.Cotrim de Figueiredo disse que o Presidente esteve de acordo que os dados atuais "justificam a continuação do desconfinamento"."Não só os dados são bons 'per si' mas temos também o acompanhamento desses dados com um maior nível de testagem e, com isso, uma maior solidez dos dados e de tudo isso que pode estar por detrás de uma decisão de continuar a desconfinar", defendeu.Segundo João Cotrim de Figueiredo, Marcelo esteve também de acordo com a ideia de que "as escolas e a abertura dos ciclos que já foram reabertos, e daqueles que na segunda-feira virão a ser abertos, não parecem ser um problema do ponto de vista da propagação da pandemia"."Recordo-vos que os últimos dados que vieram a público sobre o número de testes feitos na comunidade escolar, perto de 100 mil testes produziram uma taxa baixíssima de positivos, e portanto, comprovando que não é a escola que é um problema e é toda a atividade à volta da escola que tem de continuar a ser objeto das maiores atenções", argumentou.Cotrim de Figueiredo disse ainda ter partilhado com o Presidente um outro dado: "42% do portugueses dizem-se, num estudo hoje apresentado, com grande dificuldade em cumprir as medidas ligadas ao teletrabalho, não só porque têm dificuldades familiares nesse sentido, mas como também têm questões práticas que torna o cumprimento dessa medida particularmente difícil".O deputado insistiu que vai tentar reunir as dez assinaturas de deputados necessárias para poder requerer a discussão no plenário da Assembleia da República do decreto promulgado em março pelo Presidente, que aprova o teletrabalho obrigatório até ao final do ano.