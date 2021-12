O candidato falhou, agora é assessor

Talvez se pensasse que o gabinete mais numeroso e dispendioso do novo executivo da Câmara Municipal de Lisboa fosse o de Carlos Moedas, que preside à autarquia, mas não: é o de Laurinda Alves, a última das vereadoras a ser eleita nas autárquicas.



Para a ajudar com os pelouros dos Direitos Humanos e Sociais, Cidadania, Saúde, Juventude, Jornadas Mundiais da Juventude 2023, Relação com o Munícipe e Participação e Serviços de Apoio Geral, a jornalista e agora autarca contratou oito assessores – mais do que o próprio Moedas, que tem seis assessores à sua disposição, confirmou fonte oficial da presidência da autarquia.



Laurinda Alves justifica a contratação de mais assessores devido ao “volume de trabalho” e “responsabilidade” dos pelouros que recebeu. “Não só o gabinete não tem assessores a mais, como todos são fundamentais”, afirmou.