Roseta atrapalha distribuição de pelouros de Carlos Moedas

No final da semana passada, terminadas as reuniões de passagem das pastas com a equipa de Fernando Medina, Carlos Moedas já tinha elementos para poder começar a desenhar como funcionará o seu executivo na Câmara de Lisboa. Mas a vontade de Filipa Roseta de se manter como deputada no Parlamento e alguma indefinição em relação a algumas das pastas faz com que Moedas chegue aos Paços do Concelho sem ter ainda pelouros distribuídos.

À SÁBADO, fonte oficial do gabinete de Carlos Moedas diz que a decisão sobre quem ficará com que pelouros se fará "nos próximos dias" e só "após a primeira reunião de Câmara". Mas, nos bastidores, há quem lamente a demora no processo e anteveja "um problema político" criado pela possibilidade de Filipa Roseta querer acumular o lugar de vereadora da Habitação com o trabalho no Parlamento.

"Era suposto os pelouros estarem distribuídos há muito tempo", desabafa uma fonte do PSD Lisboa, explicando que já há pelouros "apalavrados" e que depois do fim das reuniões de passagem de pasta o assunto "já devia estar resolvido".