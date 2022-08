Governo nomeia candidatos a deputado e autarcas não eleitos

Estavam na calha para deputado, vereador, presidente de câmara e de junta – mas falharam as eleições. Acabaram nomeados para gabinetes de ministros.

Na Câmara Municipal de Lisboa, Paula Marques, a vereadora de Fernando Medina para a Habitação, tinha expectativa da vitória dos socialistas e de fazer o terceiro mandato no seu pelouro de sempre. Com o balde de água fria que foi a vitória de Carlos Moedas em Lisboa, foi eleita, mas sem pelouro – nem salário. A alternativa? Foi nomeada técnica especialista da secretária de Estado da Habitação, Marina Gonçalves, no ministério de Pedro Nuno Santos.