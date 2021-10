Uma deputada em part-time a um suspeito. Quem são os seis vereadores de Carlos Moedas

A partir desta segunda-feira, já vamos poder dizer: Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Com a tomada de posse do social-democrata, também seis vereadores eleitos pelo PSD para a autarquia se juntam ao executivo camarário. Há deputados, homens dos aparelhos partidários, nacionais e distritais, e até independentes, mais técnicos do que políticos.



O vice

Filipe Anacoreta Correia é o novo vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Presidente do Conselho Nacional do CDS-PP e homem da ala de Francisco Rodrigues dos Santos, foi o rosto do CDS nas negociações com o PSD para fazer a lista por Lisboa. E isso não se pode escrever sem mencionar o quão polémica foi a sua integração na lista: Anacoreta Correia foi no lugar de João Gonçalves Pereira, presidente da distrital de Lisboa do CDS, vereador de oposição durante o mandato de Fernando Medina e crítico feroz da liderança de Francisco Rodrigues dos Santos.



A oposição interna de Chicão falou de "saneamento" contra Gonçalves Pereira: "O saneamento partidário do melhor vereador da Câmara de Lisboa prejudica gravemente o CDS e fere a candidatura que o CDS integra. O João Gonçalves Pereira não merecia esta vingança cobarde"; escreveu o deputado João Almeida, por exemplo. O antigo chefe de gabinete de Paulo Portas, José Bourbon Ribeiro, chegou a demitir-se da distrital de Lisboa, criticando o que considera ser "um ajuste de contas inexplicável". "As escolhas feitas para a Câmara de Lisboa resultam de um ajuste de contas inexplicável e de uma visão sectária", escreveu no Facebook.



Advogado, ex-deputado e antigo membro da Assembleia de Freguesia de Alcântara, Anacoreta Correia torna-se o número dois em Lisboa aos 49 anos. Antes da vida parlamentar, trabalhou como Adjunto na Secretária de Estado Adjunta do Ministro da Economia, Dulce Franco, em 2003, e no Gabinete do Ministro da Presidência, Nuno Morais Sarmento (2003-2005). No CDS, chegou a assumir uma candidatura alternativa à de Paulo Portas no XXV Congresso do CDS-PP, em março de 2014, tendo nos últimos congressos apoiado Assunção Cristas (2016 e 2018) e Chicão (2020). É atualmente dirigente centrista, numa direção onde também a sua mulher, Cecília Anacoreta Correia, é porta-voz.



A catedrática

A independente Joana Almeida, de 49 anos, é uma aposta de Carlos Moedas para o urbanismo. Formada e doutorada em Engenharia do Território no Instituto Superior Técnico, é professora no Técnico há 20 anos.