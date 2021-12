Santa Maria, o hospital que precisa de ir às urgências

É o maior hospital da região de Lisboa, tem uma quantidade grande de especialidades e, como hospital de última linha, recebe doentes complexos – em tese deveria ser para onde os jovens médicos quereriam ir para fazerem a especialidade. Só que, quando abriu 15 vagas para formação em Medicina Interna, uma das especialidades centrais, o hospital de Santa Maria conseguiu apenas cinco interessados.



Nos fóruns de médicos na rede social Facebook, não faltaram explicações de clínicos mais novos sobre o resultado inédito do concurso. “Ninguém, se o puder evitar, vai voluntariamente submeter-se a uma escravidão que compromete a sua saúde física e mental”, lê-se num dos muitos comentários lidos pela SÁBADO. “Fiz o curso em Santa Maria e fugi de lá assim que pude”, escreve outro. “São os escravos da urgência hospitalar, carne para canhão”, aponta outro.



Um dos internos explica à SÁBADO que, quando fizeram as contas ao número de horas extraordinárias que levavam até outubro deste ano, os jovens daquela especialidade no Santa Maria já tinham trabalhado, em média, cerca de 500 horas extras – mais do triplo do limite anual de 150 horas. Numa altura em que estão em formação, os internos trabalham longas horas muitas vezes sem o acompanhamento dos médicos especialistas ou das chefias.