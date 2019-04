Depois do irmão e da mulher, também foi nomeado o irmão do cunhado do deputado socialista Marcos Perestrello.

A ministra Graça Fonseca escolheu Américo Rodrigues para diretor-geral das Artes. É o irmão de Norberto Rodrigues, antigo chefe de gabinete no Governo de Guterres e marido de Filipa Perestrello de Vasconcellos, irmã de Perestrello, confirmou a SÁBADO no Registo Civil.



É mais um familiar do deputado socialista que está no Ministério da Cultura, já que a chefe de gabinete de Graça Fonseca é a sua mulher, Sara Perestrello de Vasconcellos, tal como a SÁBADO já havia noticiado.



Américo Rodrigues, que nasceu na Guarda em 1961, foi diretor do Teatro Municipal da Guarda (2005-2013) e coordenador da Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (2005-2018) naquele concelho. É desde dia 13 de fevereiro diretor-geral das Artes, em regime de substituição. O Ministério da Cultura não respondeu às perguntas da SÁBADO.



