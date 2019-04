Maior traficante de drogas português fica em prisão preventiva

Franquelim Lobo está acusado pelo Ministério Público português no âmbito da operação Aquiles.

Franquelim Lobo, o maior traficante de droga português preso na zona de Málaga, Espanha, no início de Março, ficou em prisão preventiva, por decisão devido a vários indícios da prática do crime de tráfico de estupefacientes agravado, assim como atuação criminosa.



O traficante será encaminhado para um estabelecimento prisional. Na sequência da discussão com um vizinho, foi entregue ao início da tarde desta quinta-feira às autoridades portuguesas na fronteira do Caia.



Debaixo da guarda da justiça espanhola, Franquelim Lobo, acusado pelo Ministério Público português no âmbito da operação Aquiles, que julga uma rede de tráfico de droga com a participação de dois altos responsáveis da Polícia Judiciária, foi presente a um juiz de instrução criminal, no Campus de Justiça, em Lisboa.



Ao que o CM apurou, o magistrado questionou Franquelim Lobo se pretende continuar a ser julgado no processo da operação Aquiles, que decorre desde meados de 2018 com julgamentos nas Varas Criminais de Lisboa, ou se pretende manter-se como arguido num processo já separado, por ordem judicial.



Findo o interrogatório, Franquelim Lobo foi transportado para um estabelecimento prisional a determinar.