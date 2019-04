Face à recente polémica de relações familiares no Governo de António Costa, o antigo Presidente da República Cavaco Silva considerou a prática de "jobs for the boys" como "indecorosa" mas, durante o seu mandato como primeiro-ministro, esteve envolvido numa situação idêntica de nomeação de mulheres de ministros e de secretários de Estado para gabinetes governamentais e estruturas dependentes do Estado.

O caso foi relembrado por Ana Catarina Mendes, secretária-adjunta do PS, durante um debate na SIC Notícias através da capa do jornal O Independente de 7 de fevereiro de 1992 – depois da segunda maioria absoluta do PSD. Na mesma, intitulada "A Mulher do Próximo: Ministros e secretários de Estado empregam as mulheres no Governo", são indicadas 13 mulheres e duas irmãs de governantes ou pessoal de gabinete que foram nomeados pelo segundo Governo de Cavaco Silva.

A investigação, realizada por Paulo Portas – que estava, na altura, na direção do jornal – revelava, segundo Ana Catarina Mendes, "quais eram as escolhas do primeiro-ministro Cavaco Silva".

Maria dos Anjos Nogueira era enfermeira de profissão e tornou-se adjunta do secretário de Estado da Saúde, Martins Nunes, sendo mulher do ministro da Presidência, Fernando Nogueira. Maria dos Anjos Nogueira já tinha estado na equipa da ministra da Saúde do anterior Governo de Cavaco Silva, Leonor Beleza, que chegou a tutelar a pasta ao mesmo tempo que o seu irmão, Miguel Beleza, era ministro das Finanças.

Enquanto isso, Fernando Nogueira, que também foi ministro da Defesa Nacional no segundo Governo de Cavaco Silva, nomeou para o seu gabinete Maria Cândida Menezes, antes de Luís Filipe Menezes, seu marido, ser nomeado secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares.

O jornal contava também que Fátima Dias Loureiro, mulher do antigo ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, foi nomeada adjunta de Pedro Santana Lopes, que era, na altura, secretário de Estado da Cultura. No entanto, Fátima Dias Loureiro já pertencia ao "quadro da função pública" e já trabalhava na mesma secretaria de Estado no Governo anterior.

Existe ainda um cruzamento de ministros, secretários de Estado e as suas mulheres: Luís Marques Mendes, secretário de Estado da presidência do Conselho de Ministros, tinha no seu gabinete Celeste Amaro, mulher do então secretário de Estado da Agricultura, Álvaro Amaro – atual número cinco na lista do PSD às eleições europeias de maio. Ao mesmo tempo, a mulher de Marques Mendes, Sofia, era adjunta de Álvaro Amaro na Agricultura.

Aos olhos de António Costa, este não seria um impedimento pois, em declarações à TSF e ao Dinheiro Vivo no passado sábado, o primeiro-ministro impôs uma regra: "Só haveria uma questão ética se alguém nomeasse um familiar seu".

A’O Independente, Celeste Amaro desculpou-se: "As coisas são difíceis para qualquer mulher de um membro do Governo. Tem de se servir de mãe e pai. E ninguém que seja profissional quer deixar de trabalhar. Acontece o mesmo com algumas amigas minhas que estão na mesma situação".

No gabinete do comentador da SIC estava ainda, como assessora, Paula Teixeira Pinto, casada com o subsecretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, Paulo Teixeira Pinto. Também Margarida Cunha, secretária do ministro-adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Couto dos Santos, era casada com o então ministro da Agricultura, Arlindo Cunha, e Maria de Sousa Encarnação, mulher do secretário de Estado Adjunto da Administração Interna Carlos Encarnação, trabalhava com António Sousa Lara, quando este era subsecretário da Cultura.

Há ainda os casos de Regina Estádio Marques, mulher do assessor de Cavaco Silva, Pedro Estácio Marques, que foi nomeada secretária de Carlos Encarnação e de Eduarda Honorato Ferreira, irmã de José Honorato Ferreira, chefe de gabinete de Cavaco Silva, que foi responsável pela coordenação de agenda do ministro das Finanças, Jorge Braga de Macedo.

Para além da mulher do ministro da Agricultura, também a mulher, Isabel, do secretário de Estado das Finanças, Elias da Costa, foi nomeada adjunta de Couto dos Santos na secretaria dos Assuntos Parlamentares. No gabinete, como secretária, estava também Teresa Corte Real Silva Pinto, irmã da secretária de Estado da Modernização Administrativa, Isabel Corte Real.

A mulher de Manuel Facão, Isabel Ataíde Cordeiro, foi nomeada adjunta da secretaria de Estado do Desenvolvimento e Planeamento Regional, antes do marido ser nomeado chefe de gabinete do secretário de Estado da Cultura. E a mulher do secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Durão Barroso, Margarida, foi nomeada para a Comissão dos Descobrimentos.