O Presidente da República concordou com António Costa de que "vale a pena rever a lei em conformidade" sobre a nomeação de familiares por parte de governantes. Marcelo ainda que demissão do secretário de Estado do Ambiente que nomeou o primo foi "correta".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou, esta quinta-feira, que "vale a pena rever a lei em conformidade" sobre a nomeação de familiares por parte de governantes. Em declarações à RTP, o chefe de Estado afirmou que a atitude de Carlos Martins, secretário de Estado do Ambiente que nomeou para adjunto de chefe de gabinete o primo Armindo dos Santos Alves, foi "correta".

"Há uma questão que terá de ser discutida: a lei que vigora é uma lei que não é tão exigente quanto é hoje a opinião pública portuguesa. A lei já tem quase 20 anos e é uma lei em que, por exemplo, os primos não são apanhados por uma decisão no plano administrativo. Hoje, a sensação que tenho é a de que o escrutínio e o juízo da opinião pública são mais exigentes. Vale a pena rever a lei em conformidade", defende.



"Nunca nomeei, nem nomearia um familiar. Penso que a atitude do secretário de Estado foi correta. Resolve uma vez que, de facto, significa que o secretário de Estado reconheceu que devia tomar aquela atitude. Esta posição, neste momento, penso que foi correta do ponto de vista que é o meu de não nomear nenhum familiar para cargos de colaboração no exercício de funções políticas", disse ainda Marcelo Rebelo de Sousa.

Esta quinta-feira, durante o debate quinzenal, António Costa defendeu a definição de critérios quanto à nomeações de familiares no Governo e voltou a garantir que nunca nomeou ninguém "por razões familiares".

"É uma questão que merece ser discutida porque nunca foi levantada anteriormente. Quais os critérios? Incide só sobre cargos de nomeação ou eletivos? Cargos de nomeação livre ou antecedidos de concurso? De competência técnica ou de confiança política? Qual o grau de incompatibilidade? Tem de envolver só membros do governo ou outros órgãos de soberania? Impedimento com cargos autárquicos? Qual o período? Qual o grau de parentesco? Onde se traça a fronteira? Parentes em linha direta?", questionou Costa.



Com Lusa