O juiz Joaquim Neto de Moura vai processar todos aqueles que proferiram comentários nos jornais, televisões e redes sociais e em que o acusavam de ser misógino, machista ou incapaz de continuar a exercer a profissão. O juiz foi responsável por dois acórdãos em que desvalorizou casos de violência doméstica, tendo sido altamente criticado pelos mesmos.





"Ele tem o direito de se sentir ofendido, eu tenho o direito de dizer coisas que potencialmente o ofendem. Há pessoas que acham que têm o direito a não ser ofendidas. É impossível não ofender pessoas. Ele ofende-me com as considerações que faz nos acórdãos. E tem todo o direito de se sentir ofendido com o que eu digo", disse ao jornal RAP, que no programa da TVI Gente que não Sabe Estar, afirmou: "Uma advertência destas faria sentido se for enrolada, enfiada no rabo do juiz. Pode parecer chocante, o juiz se calhar discorda, mas há um precedente bíblico. Em Levítico 3: 17, o Senhor disse a Moisés: e enrolarás a advertência e enfiá-la-ás no rabo do juiz".

Este sábado, o Expresso avançou que Joaquim Neto de Moura vai processar todos aqueles que proferiram comentários nos jornais, televisões e redes sociais em que o acusavam de ser misógino, machista ou incapaz de continuar a exercer a profissão.