Guilherme Figueiredo considera que "juízes não devem estar a julgar matérias para as quais não têm uma forma de pensar enquadradas na Constituição da República".

O bastonário da Ordem dos Advogados, Guilherme Figueiredo, considera que juízes como Neto de Moura devem ser afastados de julgamentos de casos de violência doméstica. Em declarações à Rádio Renascença, o representante dos advogados considera que "juízes não devem estar a julgar matérias para as quais não têm uma forma de pensar enquadradas na nossa Constituição da República".

"Tendo em conta as afirmações que fundamentavam a decisão – e não estava em causa a decisão, mas as fundamentações – é que nesses casos, os senhores juízes não devem estar a julgar matérias para as quais não têm uma forma de pensar enquadradas na nossa Constituição da República", indica Guilherme Figueiredo.

Para o bastonário da Ordem dos Advogados, a solução para juízes como Neto de Moura - autor de diversos acórdãos controversos nos quais desvaloriza a violência doméstica – não deve incluir sanções disciplinares mas sim o afastamento dos magistrados. Guilherme Figueiredo refere ainda à Renascença que "o importante era não permitir que um juiz que expressou aquilo que é a sua própria mundividência e os seus próprios valores naquele acórdão que foi tornado público, inicialmente, não deveria manter-se a julgar matérias desse tipo".

Esta segunda-feira, o jornal Público avançou que as custas judiciais provenientes dos processos instaurados pelo juiz Neto de Moura deverão ser pagas pelos contribuintes portugueses. De acordo com o regulamento de custas processuais, está prevista a isenção de pagamento em casos que envolvem magistrados durante o exercício das suas funções – tal como acontece com o magistrado, que terá uma lista de 20 nomes que quer processar por ofensas à sua honra pessoal e profissional.

O advogado de Neto de Moura, Ricardo Serrano Vieira, indicou ao Público que a situação do magistrado "ainda não está definida", embora refira que é do entendimento que este esteja isento. Autor de diversos acórdãos controversos nos quais desvaloriza a violência doméstica, Neto de Moura foi criticado por humoristas, políticos, comentadores e jornalistas – aos quais tenciona agora instaurar processos contra aqueles que o acusaram de ser misógino, machista ou incapaz de continuar a exercer a profissão.