O presidente da direção da Associação Sindical dos Juízes considera que o "direito de crítica não permite o insulto". "Um juiz também tem direitos, não é apenas um saco de pancada."

A Associação Sindical dos Juízes Portugueses demonstrou o seu apoio para com o juiz Neto de Moura, no caso do magistrado avançar com uma queixa contra humoristas e políticos que alegadamente o terão difamado.



Para Manuel Soares, presidente da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses,o "direito de crítica não permite o insulto", considerando que "houve abuso e exagero na forma como o criticaram". Em declarações ao jornal Expresso, o presidente da ASJP afirmou: "Uma coisa é dizer que o juiz não tem condições para exercer as suas funções, outra é achincalhá-lo".



"Um juiz também tem direitos, não é apenas um saco de pancada", continuou Manuel Soares, numa linha de defesa semelhante à do advogado escolhido pelo magistrado para o defender. Em declarações ao semanário, Ricardo Serrano Vieira tinha dito que o objetivo era "processar todos os que extravasaram os limites da liberdade de expressão" e que "ultrapassaram o que é aceitável no Estado de Direito".



Vários dos visados pelo ainda hipotético processo do juiz já reagiram. Bruno Nogueira disse ao jornal Expresso: "Aparentemente, segundo Neto de Moura, a dor e a humilhação manifestam-se mais quado lhe beliscam o ego do que quando agridem a soco o tímpano de uma mulher". Já João Quadros, que é argumentista para o Tubo de Ensaio, interpretado por Nogueira, prometeu já um programa desta segunda-feira sobre o juiz.





Terminada a minha parte de escrita do Tubo de Ensaio de amanhã. — Bruno Nogueira (@Corpodormente) March 3, 2019







Se não for processada pelo Neto Moura vou pensar duas vezes sobre a minha existência (nas redes sociais). — Joana Mortágua (@JoanaMortagua) March 2, 2019

Mariana Mortágua já reagiu, igualmente: "Um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres não deixa de ser um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres só porque se ofende que digam que é um juiz machista que coloca em causa a segurança das mulheres", disse na rede social Twitter. Já Joana Mortágua, a sua irmã e deputada pelo Bloco de Esquerda, afirmou que espera ter sido crítica o suficiente para ser alvo de um processo pelo juiz.Já Ricardo Araújo Pereira, em resposta às notícias, disse ao jornal Público, que iria continuar a falar sobre Neto de Moura, uma vez que esse é o seu trabalho: "Ele tem o direito de se sentir ofendido, eu tenho o direito de dizer coisas que potencialmente o ofendem. Há pessoas que acham que têm o direito a não ser ofendidas. É impossível não ofender pessoas. Ele ofende-me com as considerações que faz nos acórdãos. E tem todo o direito de se sentir ofendido com o que eu digo".A promessa de Ricardo araújo Pereira foi logo cumprida este sábado, no programa Governo Sombra. No referido programa, disse o humorista: "Eu gostava de estar cinco minutos numa sala escura com o juiz, só para termos uma conversa sobre o que constitui violência a sério. (…) Eu não sei se este juiz não precisava de cinco minutos comigo, acho que eram pedagógicos e até medicinais. Mas depois, se calhar, [precisava de] um internamento numa sala toda ela almofadada".